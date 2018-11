Die Wirtschaftskanzlei Flick Gocke Schaumburg (FGS) residiert seit zwei Jahren in Berlin an der Straße Unter den Linden. Es ist eine feine Adresse, die Klientel ist exklusiv: Es sind vermögende Privatpersonen, Familienunternehmen und internationale Konzerne. Sie suchen Rat bei den Advokaten, vor allem in Steuerfragen. Sie eint das Ziel, möglichst wenig Geld an den Staat zu zahlen – allerdings ohne dabei ins Visier der Steuerfahndung zu geraten.

Solche Steuergestaltungsmodelle sind die Spezialität der Kanzlei, maßgeschneidert auf den jeweiligen Mandanten und nicht offensichtlich illegal. Es ist ein lukrativer Markt, den FGS nicht allein bedient. Fast alle internationalen Anwaltsfirmen unterhalten eigene Abteilungen zum Aufspüren von Steuerschlupflöchern. Deshalb war das Interesse groß, als FGS Anfang November zu einem Afterwork-Treffen in Sachen Steuergestaltung in ihre Berliner Kanzleiräume lud.

Vor allem der Referent des Abends hatte die Aufmerksamkeit der Juristen und Steuerexperten von