SPIEGEL: Herr Pritsch, in vielen größeren Wohnungen und Häusern wackelt die W-Lan -Verbindung, wenn man in entlegeneren Zimmern das Internet braucht. Was kann man dagegen tun?



Pritsch: Bevor Betroffene über ein neues Gerät nachdenken, sollten sie erstmal probieren, den Router anders zu platzieren. Oft bringt es schon etwas, ihn nicht versteckt in einer Ecke zu platzieren. Besser ist, ihn an einer Wand zu befestigen. Man kann auch die Antennen anders ausrichten, wenn es möglich ist. Und auf jeden Fall sollte man Geräte wie Fernseher, die nahe beim Router stehen, mit Lan-Kabel verbinden. Dann hat der Router diese Kapazität für andere W-Lan-Verbindungen.