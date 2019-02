In der Jungsteinzeit, etwa ab 11500 v. Chr., begannen die Menschen, sesshaft zu werden. Während sie vorher auf die Jagd gingen und Pflanzen im Wald und auf den Wiesen sammelten, zähmten und nutzten sie nun Tiere und bauten Getreide an. Um sich und ihr Vieh zu schützen, errichteten sie Hütten und Ställe – die ersten Siedlungen entstanden. Dokumentiert haben die Menschen der Steinzeit diesen entscheidenden Entwicklungsschritt der Menschheit jedoch nicht, denn die Schrift war noch nicht erfunden. Entsprechend wenig wissen wir darüber, wie und was die Menschen damals dachten. Welche Regeln sie für ihr Zusammenleben aufstellten. Mit wem sie befreundet waren und gegen wen sie Krieg führten.

Trotz der fehlenden Schrift haben die Menschen der Steinzeit uns jedoch jede Menge Hinweise hinterlassen: in den Abfällen, die von ihren Mahlzeiten übrig blieben. Essen hatte bei den Menschen wohl von Beginn an auch soziale Funktionen: Man bereitete Speisen gemeinsam zu, traf sich, feierte. Und so verraten