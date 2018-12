Als Chérif Chekatt im Juni 2016 im Singener Amtsgericht saß, gab er sich ahnungslos. Er sei als Tourist im schönen Engen nahe dem Bodensee gewesen, wo man an klaren Tagen die Alpen sehen kann. Er reise eben viel, sagte der junge Franzose. Der Richter glaubte ihm kein Wort: Wer treibt sich schon im Januar nachts um 2.24 Uhr in einem Ort mit 11 000 Einwohnern herum?

Dann wurden die Beweise präsentiert: Eine Überwachungskamera hatte aufgenommen, wie Chekatt am Bahnhof der Stadt in Baden-Württemberg in eine Apotheke eingebrochen war. In einer Zahnarztpraxis in Mainz war ein Taschentuch mit seiner DNA gefunden worden. Daraufhin gestand der Mann die beiden Einbrüche, es waren nicht die ersten.

Jahrelang zog Chekatt durch Frankreich, die Schweiz, Luxemburg und Deutschland, um in Hotels, Kanzleien, Büros, Praxen, Apotheken und Wohnungen einzubrechen. Er hebelte Türen auf, knackte Schließzylinder, kletterte durch Toilettenfenster, riss Tresore aus der Wand und erbeutete Zehntausende Euro. Auch Briefmarken