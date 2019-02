Streikende Schüler planen Aktionstag zur Klimapolitik

Als Peter Altmaier zu den Schülern und Studenten sprechen will, die vor seinem Ministerium demonstrieren, wird er von ihnen ausgebuht. "Wir haben ihm den Zutritt zur Bühne verwehrt", sagt Luisa Neubauer.

Die Geografiestudentin hat die Umweltproteste mitorganisiert, am Freitag vergangener Woche ist sie mit Mitstreitern ins Wirtschaftsressort von Peter Altmaier gegangen und hat einen offenen Brief an die Kohlekommission übergeben. Der Minister lud sie in seinen Dienstsitz ein. "Wir wurden gehört", sagte einer der Schüler danach.

Eine Gegeneinladung auf die Demo gleich neben dem Ministerium wollten die Besucher Altmaier allerdings nicht aussprechen. Er sei trotzdem erschienen und habe am Rande der Demo mit Journalisten gesprochen, sagt Neubauer. "Ich habe seinen Leuten gesagt, dass er hier nicht reden kann, schließlich ist er einer der Gründe, warum wir überhaupt demonstrieren müssen." Die Absage an den CDU-Politiker habe sie dennoch Überwindung gekostet, sagt sie. "Das ist ja immer noch ein