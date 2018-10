Frank Ritter, 43, ist Stresstrainer in Hamburg. Als Leistungssportler hat er früher jahrelang Vollgas gegeben – bis sein Körper streikte. Heute berät er vor allem Firmen dabei, wie sie mit der Belastung ihrer Mitarbeiter besser umgehen können.



"Das letzte Mal habe ich vor ein paar Wochen am Bahnhof in Hannover Stress gespürt. Die Strecke, die ich nehmen musste, war gesperrt, und ich hatte einen wichtigen Geschäftstermin. In diesem Moment habe ich das getan, was ich immer tue, wenn ich gestresst bin: die Perspektive wechseln.