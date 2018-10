Randall, 38, arbeitet in der Europäischen Südsternwarte am Technologiecampus Garching bei München.

SPIEGEL: Frau Randall, bislang hat Deutschland elf Männer auf Mission in den Weltraum geschickt, aber keine einzige Frau. Was können Astronauten, das Astronautinnen nicht können?

Randall: Männer sind kräftiger als Frauen, doch das kann nicht der Grund für ihre Dominanz im All sein. Schließlich braucht man in der Schwerelosigkeit gar keine Muskelmasse, und in einer engen Raumkapsel hat man als groß gewachsener Mensch eher Nachteile. Im Weltall sind eine schnelle Auffassungsgabe und Teamfähigkeit gefragt. So gesehen müssten Frauen fast besser für Weltraummissionen geeignet sein als Männer.

SPIEGEL: Trotzdem sind nur gut zehn Prozent aller Astronauten weltweit weiblich. Deutschland bildet unter den Raumfahrernationen das einsame Schlusslicht, was die Gender Balance angeht. Brauchen wir eine Frauenquote fürs Weltall?

Randall: Leider ja. Ich finde es beängstigend, dass sich dieser verschwindend geringe