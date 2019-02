Man kann Menschen auch anders umbringen. Aber sie mit chemischen Kampfstoffen zu töten, ihre Lungen zu verätzen mit Chlorgas, sie zitternd ersticken zu lassen am Nervengift Sarin, ist eine der schrecklichsten Mordarten. So furchterregend, dass sie nach dem massenhaften Einsatz im Ersten Weltkrieg mit mehr als 90.000 Gastoten weltweit geächtet wurde. Mit der internationalen Chemiewaffenkonvention schien Mitte der Neunzigerjahre das Ende des Horrors besiegelt.

Bis Syriens Diktator Baschar al-Assad von Winter 2012/13 an erst in kleinem, dann in großem Maßstab die eigene Bevölkerung auch mit Chemiewaffen angriff: zu Beginn mit Sarin, ab 2014 und nach der offiziellen Aufgabe seines Chemiewaffenarsenals vor allem mit Chlor. Ein beispielloser Bruch mit dem jahrzehntelangen Bemühen der Weltgemeinschaft, Massenvernichtungswaffen aus Kriegen zu verbannen.

Insofern erstaunt es, dass erst jetzt die erste wirklich gründliche Bestandsaufnahme aller Chemieangriffe in Syrien entstanden ist. Ein Jahr lang