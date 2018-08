Samir al-Sarradsch ging nicht. Nicht, als die Granaten einschlugen, und auch nicht, als die syrische Luftwaffe schließlich sein Viertel angriff, bis die Rebellen in einen Deal einwilligten, der ihnen den Abzug nach Norden ermöglichte. Heute sagt er über jene, die jahrelang seinen Vorort von Homs belagerten, beschossen und in Trümmer bombten: "Ja, das musste sein." Denn ohne die Entschlossenheit der syrischen Streitkräfte, so fügt er hinzu, wäre er ja nie von den "Terroristen" befreit worden – also von seinen ehemaligen Freunden, Verwandten, Nachbarn.

Al-Wair war das letzte Viertel von Homs, das von Baschar al-Assads Truppen zurückerobert wurde. Tausende Kämpfer und Zivilisten wurden in Bussen nach Idlib gebracht, 1150 blieben und ergaben sich. Im Mai 2017 war ganz Homs wieder unter der Kontrolle des Regimes.

Kinder fahren mit ihren Fahrrädern um ein zerschossenes Feuerwehrauto, Sarradsch zeigt in Richtung der alten Front, wo die Fußböden vieler Häuser lotrecht nach unten hängen: "Die Terroristen