Die Fenster sind mit Eisenstäben vergittert, die Türen aus schwerem Stahl gebaut. Auf die Kacheln neben dem Ausgang hat jemand eine Postkarte geklebt: "Wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigstens gelingen", steht darauf.

Wer sich in Raum 274 behandeln lässt, hat vermutlich irgendwann einmal ziemlich große Dummheiten begangen. Die Patienten hier sind Untersuchungshäftlinge oder verurteilte Straftäter. Drogendealer, Einbrecher, Terrorverdächtige – insgesamt fast 800 Männer sitzen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart ein. Und viele von ihnen bringen nicht nur eine Geschichte, sondern auch ein Gebrechen mit.

Die medizinische Ambulanz in der JVA muss daher gut ausgestattet sein. Die Stethoskope hängen ordentlich an der Wand, im Raum nebenan surrt ein Röntgengerät. Das Einzige, was zu oft fehlt in Raum 274, ist ein Arzt.

In deutschen Gefängnissen herrscht Medizinermangel, das Phänomen zieht sich durch fast alle Bundesländer. In Rheinland-Pfalz sind von 11 Planstellen für Anstaltsärzte