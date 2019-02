Der Autor dieser Zeilen fuhr mal einen Maserati. Es ist nicht lange her, ein paar Jahre nur. Einen Maserati Quattroporte, gebraucht, erstaunlich günstig, falls das jemanden beruhigt. Wahrscheinlich ist es das schönste Auto, das jemals in der SPIEGEL-Tiefgarage abgestellt worden ist. Was nicht immer nur gut ankam. Und ja, es war natürlich totaler Blödsinn.

Der Kühlergrill erinnert an ein Haifischmaul, der Sound an eine heiser pochernde Symphonie, die lang gestreckte Motorhaube an Zeiten, als sich bei Automessen noch Bikiniblondinen auf den Autos räkelten. Einmal, bei einer Landpartie durch das glamouröse Schleswig-Holstein, bat die Verkäuferin einer Forellenräucherei beim Tschüssagen, man möge bitte kräftig aufs Gas drücken, weil sie den Klang so gern höre. Okay, sexy war jetzt möglicherweise nicht genau das Wort, das sie sagte, aber so etwas in der Art hat sie wohl gemeint.

Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es ein Ferrari-Motor war, der diesem Auto den Vortrieb gab und erst bei 270