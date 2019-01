Die winzigen Insekten können ganze Holzhäuser zerlegen und Pfahlbauten zum Einsturz bringen. Sogar auf den Geschmack des Geldes sind sie gekommen: In Indien überfielen Termiten eine Bank und erbeuteten Geldscheine im Wert von 150 000 Euro, die sie umgehend verspeisten. Auch dass ihre engsten Verwandten die Schaben sind, macht sie nicht beliebter. Jede zweite wissenschaftliche Arbeit über Termiten befasst sich mit ihrer Vernichtung – zu Unrecht, wie Lisa Margonelli findet. Mit einem neuen Buch will die Autorin den Ruf dieser erstaunlichen Winzlinge aus den warmen Regionen des Planeten verbessern. Termiten seien ein ökologisches Wunder, ihre Biomasse ist so groß wie die aller Landwirbeltiere der Welt zusammen, und sie spielen eine Schlüsselrolle in den Stoffkreisläufen der Erde.