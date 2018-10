Er ist der Revolutionär der Elektromobilität, Raketenbauer mit Mars-Ambitionen, er will Los Angeles untertunneln, er will amerikanische Städte per High-Speed-Transportsystem verbinden, er ist der vielleicht bekannteste Unternehmer der Welt. Aber manchmal hat Elon Musk einfach nur Quatsch im Kopf. Eine kindische Lust, irgendeinen Unsinn zu machen.

Damit ist nicht die Morgenstunde des 7. August gemeint, als er in Los Angeles, am Steuer eines Tesla sitzend, auf dem Weg zum Flughafen jenen verhängnisvollen Tweet absetzte, der ihn nun 20 Milionen Dollar und den Sitz als Tesla-Verwaltungsratsvorsitzenden kostet, weil die Börsenaufsicht darin eine versuchte Kursmanipulation sieht. Sie wissen schon, dieser Tweet: "Denke darüber nach, Tesla von der Börse zu nehmen, für $ 420 pro Aktie. Finanzierung gesichert."