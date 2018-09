Der Mann, der angetreten ist, Thailand zu retten, wirkte selbstbewusst und gefasst. Am Montag dieser Woche betrat Thanathorn Juangroongruangkit, 39, Mitgründer der "Future Forward Partei" und Held der urbanen thailändischen Jugend, ein Polizeirevier in Bangkok. Er habe das "Computer-Kriminalitäts-Gesetz" verletzt, teilte man ihm und zwei weiteren Parteimitgliedern dort mit. Es drohen, falls es zur Verurteilung kommt, bis zu fünf Jahre Haft. Thanathorn, den viele junge Leute schon als Thailands nächsten Premier sahen, hatte in einer auf Facebook gestreamten Rede die politischen Zustände in seinem Heimatland kritisiert. Im Frühjahr 2019 sollen in Thailand freie Wahlen stattfinden. Doch die Aussicht auf Demokratie ist eine Farce.