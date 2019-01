Die Bilder wehen den Zuschauer heute mit einer gewissen Melancholie an. Paul McCartney, wie er in makellosem Anzug aus der Türe kommt, John Lennon in einer braunen Felljacke, die Yoko Ono ihm gegeben hat, weil es kalt ist auf dem Dach des Hauses in der Londoner Savile Row, in dem sich Apple Records, die Plattenfirma der Beatles, befindet. Ringo Starr trägt einen orangefarbenen Lackregenmantel, auch der gehört eigentlich seiner Frau. George Harrison schaut konzentriert. Am Rand sitzt der Soulmusiker Billy Preston am E-Piano, eine Zeit lang ist er der fünfte Beatle. Ein paar Leute stehen neben den Schornsteinen, das Konzert findet auf einer provisorischen Terrasse statt, auf der die Soundanlage aufgebaut ist. Und dann spielen die Beatles ihr letztes Konzert.

50 Jahre ist das nun her, am 30. Januar 1969 sind die Aufnahmen entstanden.

Mit "Get Back" geht es los, diesem wunderbaren Gassenhauer, der so anders klingt als alles, was die Band in den Jahren zuvor gemacht hat, ein Stück, so einfach