Natürliche Feinde muss der Weiße Hai kaum fürchten. Kein anderes Lebewesen kann mit einer Wucht von 1,8 Tonnen zubeißen und seine Opfer zerreißen.

Kein anderes Lebewesen?

Wenn wahr wäre, was der Katastrophenfilm "The Meg" zeigt, gäbe es durchaus einen beeindruckenden Kandidaten. In dem neuen Horrorschocker terrorisiert ein gigantischer Monsterfisch einen Badestrand und setzt der Besatzung eines Tiefsee-U-Boots zu. Gegen diesen Koloss von 21 Meter Länge wirkt Steven Spielbergs Killer aus dem Klassiker "Der weiße Hai" von 1975 wie ein Zierfisch aus dem Aquarium.

Alles nur das übliche Hirngespinst aus der Albtraumfabrik Hollywood? Nicht ganz: Den Riesenhai mit Zähnen so groß wie Steakmesser gab es wirklich.