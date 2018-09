Dort drüben, halb verdeckt, die Reichstagskuppel, deutsche Flaggen, und da, mitten in Berlin, am Schiffbauerdamm, das Haus der Bundespressekonferenz. Ein paar Polizisten davor, ein Polizeibus. Haus der Bundespressekonferenz, amtlicher geht es kaum in Deutschland, gleich gegenüber die Kanzlerin, das Regierungsviertel. Hier stellte Thilo Sarrazin am Donnerstagvormittag sein neues Buch vor, und wenn Sarrazin auch längst nicht mehr Finanzsenator in Berlin ist oder im Vorstand der Bundesbank, so haftet seinen Aussagen doch immer der Schein der Verlautbarung an, des Letztgültigen, des amtlich Festgestellten.

Es ist natürlich Zufall, dass das Grau des Anzugs von Thilo Sarrazin eigentlich ein Betongrau ist, dass dieser Anzug sitzt, als wäre er Sarrazin auf den Leib betoniert, und dass Sarrazin selbst so schnurgerade dasteht im Blitzlichtgewitter vor der Pressekonferenz, als hätte man auch ihn aus Beton gegossen. So ganz kann man ihm das Betonierte sowieso nicht absprechen. Sarrazin geht es ja nicht