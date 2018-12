Lucy muss operiert werden, das sieht Tierärztin Claudia Busse auf den ersten Blick. Bestimmte Tränendrüsen des Beagle-Welpen sitzen nicht da, wo sie hingehören. Rot und dick ragen sie auf beiden Seiten hinter dem dritten Augenlid hervor. Nickhautdrüsenvorfall heißt das Leiden, es ist nicht selten bei dieser Rasse. Ein kleiner Eingriff wird es beheben, bitte nüchtern kommen.

Lucys Herrchen und Frauchen sind an diesem Montagvormittag im November in der Praxis im Hamburger Stadtteil Marienthal erschienen, um die bevorstehende OP zu besprechen. Doch Tierärztin Busse hat mit ihrer Spaltlampe etwas entdeckt, was weitere Besuche in der Praxis erforderlich macht: Das quirlige Hündchen leidet auch noch an grauem Star, einer Trübung der Augenlinse.

Busse ist Spezialistin in Augenheilkunde, und die meisten Geräte, mit denen sie arbeitet, werden auch in der Humanmedizin benutzt. Beim grauen Star kann sie trübe Linsen durch künstliche ersetzen, grünen Star mit Laserstrahlen behandeln. Sie und ihre Kollegin