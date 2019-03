Am schlimmsten war für viele die Ohnmacht. Da war das Mädchen mit den Brandwunden, Afghanen hatten es vor dem Außenposten abgelegt in der Hoffnung, Bundeswehrärzte könnten es retten. Sanitäter bargen das Kind, konnten ihm aber nicht mehr helfen. Die Schreie des sterbenden Mädchens waren lange zu hören. Oder der Offizier, der mit seinem Begleiter von der afghanischen Armee in der Provinz Baghlan unter Raketenbeschuss geriet und mitansah, wie der Afghane zerfetzt wurde.

Vergessen werden solche Kriegserfahrungen nie, aber sie scheinen Menschen langfristig weniger zu beeinträchtigen, als oft vermutet wird. Das zumindest legt eine Studie nahe, die ein Team um die Soziologin Anja Seiffert vom Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr verfasst hat. 2014 präsentierten die Forscher erste Resultate, nun liegt der Endbericht vor.

Die Wissenschaftler haben eine repräsentative Auswahl der rund 5000 Männer und Frauen des "22. Kontingents Isaf" befragt, das 2010 in