Als Kind erkrankte der Offenbacher Tom Belz, 31, an Knochenkrebs. Er überlebte, verlor aber sein linkes Bein. In diesem Sommer, 23 Jahre nach der Amputation, bestieg er den höchsten Berg Afrikas. An Belz‘ Seite: der Arzt, der ihn damals im Krankenhaus betreute. Dabei ist die Kurzdokumentation „Mzubi Dume – Strong Goat“ entstanden, die im Rahmen der „European Outdoor Film Tour“ nun in die Kinos kommt.

SPIEGEL: Der Kilimandscharo ist 5895 Meter hoch. Wie ist der Blick vom Gipfel?

Belz: Weit. Wenn man da oben steht, geht es steil bergab, und zwar in jeder Himmelsrichtung. Deshalb ist der Anstieg sehr hart. Es gibt auch eine Kletterpassage, die sogenannte Breakfast Wall.

SPIEGEL: Als Kind wurde Ihnen aufgrund einer Knochenkrebserkrankung ein Bein amputiert. Sie haben den Berg deswegen auf Krücken erklommen. Wie haben Sie solche Kletterpassagen überwunden?

Belz: Ich habe die Krücken auf den Vorsprung geschmissen oder sie einem Guide in die Hand gegeben und bin dann hochgeklettert.

SPIEGEL: Ansonsten