Er hat Menschen für sich eingenommen, er hat einen furiosen Wahlkampf geführt. Doch im Moment der Entscheidung, in jener Nacht, in der mindestens das halbe Land auf ihn schaut, taucht der türkische Oppositionspolitiker Muharrem Ince ab. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich zum Sieger der Wahl am 24. Juni ernannt, noch bevor das Ergebnis feststeht. Die Bürger rätseln, wie die Opposition darauf reagieren wird, doch vom Spitzenkandidaten Ince ist stundenlang nichts zu sehen und zu hören. Im Internet kursieren Gerüchte, es heißt, Ince sei verschleppt oder ermordet worden. Erst weit nach Mitternacht meldet er sich zu Wort. "Der Mann hat gewonnen", schreibt Ince lapidar in einer SMS an einen Journalisten. Es ist das überraschend armselige Ende einer überraschend couragierten Kampagne.

In den Monaten vor dem 24. Juni hatte Ince das Land elektrisiert. Dem Physik- und Chemielehrer aus Yalova, einer Provinz in Westanatolien, gelang, was lange niemand mehr vollbracht hatte: Als Kandidat der Republikanischen