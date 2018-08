Als Erstes fährt die Eskorte der Bürgermeisterin vor. Sie besteht aus einem Feuerwehrauto mit Wasserschläuchen, orangefarbenen Müllwagen, aus den Luken steigt bestialischer Gestank. Dann rasen mehrere Pick-ups heran, von den Ladeflächen springen Männer mit Schaufeln, Besen und Müllsäcken.

Die Bürgermeisterin kommt zuletzt, zu Fuß. Sie trägt noch die dunkelblaue Seidenbluse und die goldfarbenen Sandalen vom Nachmittag, als sie ihre erste Sitzung im Rathaus abhielt. Sie schreitet durch Bab Souika, ein wuseliges Viertel in der Altstadt von Tunis. An der einen Straßenseite sitzen Männer um Plastiktische und blasen den Dampf ihrer Shishas in den blauen Abendhimmel voller herumflitzender Schwalben. Auf der anderen Seite sitzen die Frauen. Sie tragen lange traditionelle Gewänder oder Jeans, die Hälfte von ihnen trägt Kopftuch.

Beide Seiten erheben sich jetzt und scharen sich um die Bürgermeisterin. Sie fällt auf im Gedränge, eine elegante Erscheinung: Souad Abderrahim, 53 Jahre alt, rotbraunes,