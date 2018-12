Am 17. August 1896 besuchte Bridget Driscoll im Hyde Park in London mit ihrer Tochter ein Fest der katholischen Kreuzliga, ein Ort, an dem zur selben Zeit auch eine Technikschau stattfand. Als Driscoll die Terrasse hinter dem Kristallpalast betrat, erfasste sie ein Auto, das gerade eine Demonstrationsfahrt absolvierte und "schnell wie ein galoppierendes Pferd" war. Bridget Driscoll war der erste Mensch, der von einem Wagen mit Verbrennungsmotor getötet wurde. Das war vor 122 Jahren.

Am 25. Januar 1979 stieg Robert Williams in einem Gussstahlwerk der Ford-Werke in ein Hochregal des automatisierten Lagers. Weil der Transportroboter nicht zu funktionieren schien, wollte er Teile selbst holen. Ein Arm des Roboters fuhr jedoch aus und zerschlug Williams' Schädel. Eine halbe Stunde später entdeckten Kollegen den Leichnam im dritten Regalstockwerk. Williams war der erste Mensch, der von einem Roboter getötet wurde. Das war vor beinahe 40 Jahren.