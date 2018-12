Es ist ein Widerspruch zum Verschlingen: Dicke Menschen leben angeblich länger als dünne – obwohl Übergewicht doch so schlecht sein soll.

Mollige Menschen hätten nun einmal größere Energievorräte, um Krankheiten zu überwinden, sagen Ärzte, die das gar nicht so paradox finden. "Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass bei Patienten mit bestimmten akuten und chronischen Erkrankungen Übergewicht und sogar Fettsucht eher schützend als schädlich sein können", sagen Kardiologen der Berliner Charité und zitieren Shakespeare: "Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein."

Daran halten sich die Menschen: 62 Prozent der erwachsenen Männer und 43 Prozent der erwachsenen Frauen in Deutschland haben Übergewicht. Doch ist rund wirklich so gesund? Mehrere Studien, die in diesem Jahr erschienen sind, zweifeln das an. Das sogenannte Übergewichtsparadoxon, das seit Langem durch die Medizin geistert, ist womöglich ein Märchen.

"Jegliche falsche Vorstellung in der Öffentlichkeit über eine etwaige 'Schutzwirkung' von