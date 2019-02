Jeden Donnerstag erscheint diese Kolumne. Kaum steht sie online, geht es von vorne los: Was könnte nächstes Mal Thema sein?

Oft beginnt meine Themensuche damit, dass ich mich über irgendetwas ärgere, das geht ganz schnell bei mir. Am Freitag zum Beispiel las ich in der von mir sonst wertgeschätzten "Süddeutschen Zeitung" einen Artikel, der sich auf einen zuvor von mir geschriebenen Beitrag bezog. Er handelte davon, dass Volkswagen, ausgerechnet, ausgewählte Journalisten zu einer Veranstaltung für Händler eingeladen hatte: unter der Bedingung, dort weder mitzuschreiben noch zu filmen noch aufzuzeichnen und, jetzt kommt’s, die Beiträge vor Veröffentlichung der Pressestelle vorzulegen – um sie "gegebenenfalls" zu ändern. Ein Unding. Doch was musste ich in der "Süddeutschen" lesen? Der Autor fand die Ausrede, die der VW-Pressestelle in meinen Telefonaten zuvor nicht eingefallen war, "plausibel". Sie lautete, dass die Regelungen den VW-Händlern gegolten hätten. Seit wann schreiben VW-Händler Berichte über Präsentationen von Autoherstellern? Das hinterfragte der Redakteur der Zeitung leider nicht.



Ausgerechnet die "Süddeutsche"