Was soll man dazu sagen. Was soll ich dazu sagen? Wie jedes Jahr wollte ich in meiner letzten Kolumne vor Weihnachten, der letzten, bevor ich für zwei Wochen pausiere, einen Wunsch an die Branche richten. Ich war schon fast fertig, als der SPIEGEL öffentlich machte, dass ihm ein Redakteur in der Vergangenheit mehrere, systematisch und mit Vorsatz gefälschte Reportagen untergeschoben hat. Nachdem ich alles darüber gelesen hatte, ging es mir wie wahrscheinlich vielen Journalisten. Ich fühlte mich wie gelähmt. Gelähmt von dem Verrat, der am SPIEGEL begangen wurde, an den Themen, von denen die Reportagen handelten, den Menschen, die darin vorkamen, gelähmt vom Verrat am Journalismus, am Berufsstand – an meinem Berufsstand.