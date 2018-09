Die katholische Kirche wollte nicht, dass ich sozialistischen Jugendorganisationen beitrete; die DDR-Schule bemängelte meinen Einsatz als Messdiener. Als Student habe ich während einer Nachtwache in unserem Wohnheim eine Party in meinem Pförtnerhäuschen organisiert. Eine betrunkene Kommilitonin namens Rita löste dort die Alarmanlage aus, worauf mir mein Sektionsleiter an der Karl-Marx-Universität Leipzig, Professor Fuchs, vorwarf, ich spielte mit der Kriegsangst meiner Landsleute. Er erinnerte mich an den Nato-Doppelbeschluss und erteilte mir einen strengen Verweis. Man erwartete von mir, den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau zu verurteilen, den der Olympischen Spiele in Los Angeles aber zu begrüßen. Ich hasste beide Boykotte. Sie verdarben mir die Sommer 1980 und 1984.