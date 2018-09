An einem heißen Augustsonntag parkt neben dem Bundesgesundheitsministerium ein weiß-blaues Campingmobil. Die rückwärtige Tür steht weit offen, eine kleine Treppe ist für Besucher ausgeklappt. "Wie können wir Ihnen weiterhelfen?", steht in großen Lettern an der Seite.

Wer die zwei Stufen hinaufsteigt, der braucht Rat: weil gesetzliche Versicherungen das Krankengeld verweigern. Weil Gutachter Erkrankungen anzweifeln. Weil Ärzte Fehler gemacht haben. Mit ihren Mobilen rollt die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) im öffentlichen Auftrag durch die Republik, um überforderten Versicherten zu helfen. Neutral und unbeeinflusst soll ihr Service sein, so steht es im Gesetz.