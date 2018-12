Unser perfekt geschminkter Feminismus

Der Widerspruch ist immer wieder zu entdecken – wenn es denn ein Widerspruch ist. Können feministische Ansichten von einer Frau mit makellosem Make-up formuliert werden? Sollen Schauspielerinnen in tief dekolletierten Kleidern ihre Solidarität mit der #MeToo-Bewegung zeigen? Was ist davon zu halten, wenn die Sängerin Beyoncé sich in einem Video für den Feminismus starkmacht und dabei ein glitzerndes Trikot trägt, die Füße stecken in High Heels, die langen, offenen Haare wehen dekorativ im Bühnenwind?

Beyoncé ließ dazu einen Text der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie rezitieren. In diesem Text plädiert sie für Wettbewerb unter Frauen – aber nicht um Männer, sondern um Leistung und Jobs. Die Überschrift: "We Should All Be Feminists".

Adichies Rede wurde im Netz fast zwei Millionen Mal geklickt, seitdem gilt die Schriftstellerin als feministische Ikone. Dass sie ihren Erfolg auch dafür nutzte, einen Vertrag mit der englischen Drogeriekette Boots abzuschließen und für deren