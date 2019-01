Amerika, klar, das ist ein Traumziel, trotz Donald Trump. Canyons, Kalifornien, New York, Las Vegas, es gibt so viel zu sehen, zu erleben. Doch egal, ob man schon etliche Male dort gewesen ist, oder zur ersten Reise in die USA aufbricht, es gibt für viele immer wieder dieses Gefühl – schön hier, aber auch schön teuer. Oder manchmal auch: schön anstrengend.

Stimmt. Wer zum Beispiel von Deutschland aus mit einer vierköpfigen Familie zur großen dreiwöchigen USA-Reise aufbricht und nicht gerade nur in den allerbilligsten Motels absteigt, kann schon mal einen fünfstelligen Euro-Betrag abschreiben. Aber auch für Alleinreisende oder Paare kann die USA-Reise schnell zum teuren Vergnügen werden. Hinzu können lange Wartezeiten, überfüllte Museen und Staus kommen.

Das alles muss nicht sein. Wer komfortabel reisen möchte, aber trotzdem ein wenig aufs Geld achten will, kann mit einigen Tricks und Tipps ordentlich sparen. Hier meine Top-12-Tipps für eine relaxte und schöne USA-Reise: