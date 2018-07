SPIEGEL: Frau Ministerin, vor Kurzem haben Sie US-Präsident Donald Trump auf dem Nato-Gipfel aus nächster Nähe erlebt. Dort hat er Deutschland massiv angegriffen, stellte die Nato insgesamt infrage. Schon wieder erholt vom Schock?

Von der Leyen: Wir kannten den Mechanismus, die Provokation als Stilmittel, ja schon. Was wir nicht wussten: Welche Seite zeigt Präsident Trump auf dem Gipfel? Ein US-Präsident, der eine starke Allianz will, um damit nach Helsinki zum Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu fahren? Oder aber einer, der verbal die Axt an die Nato legt? Auch den kennen wir ja. Im Rückblick hat sich gezeigt, beide sind gekommen.

SPIEGEL: Die beiden Gesichter Trumps zeigten sich auch in Bezug auf Deutschland. Auf der einen Seite derbe Kritik. Am Ende dann eine Liebeserklärung an die Kanzlerin. Was zählt denn nun?

Von der Leyen: Wir sollten gelassen akzeptieren, dass Präsident Trump so vielgesichtig auftritt. Wir erleben eine Art Wechselbad aus wüsten öffentlichen Anfeindungen,