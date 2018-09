Militärhubschrauber des Typs Boeing CH-47 "Chinook" sehen aus wie schwere, ungelenke Insekten, sie transportieren Soldaten, Geschütze, Fahrzeuge, schaffen bis zu 300 Kilometer pro Stunde und verbrauchen dabei bis zu 4800 Liter Treibstoff. "Chinooks" sind auch aus der Ferne nicht zu überhören.

Kerstin Mach aus Ansbach, Mittelfranken, hat ein neurotisch-vertrautes Verhältnis zum "Chinook" entwickelt, sie sagt: "Wenn ich auf der Couch liege, und die Turbine geht los bei dem, da höre ich schon das Heulen, huuuiiii, huuuiiii, und dann ist es so ein Wummern in der Brust, so ein Druck, und dann gehen die Rotoren los!"