Es wäre nicht ohne Ironie, wenn ausgerechnet er die Taliban nach 17 Jahren wieder an die Macht zurückbrächte: Zalmay Khalilzad, Sonderbeauftragter von US-Präsident Donald Trump für Afghanistan, hat kürzlich Grundzüge eines Vertrags zwischen den Taliban und den USA vorgestellt. Er soll den Krieg in Afghanistan beenden.

Khalilzad, geboren vor 67 Jahren in Masar-i-Scharif, später ausgewandert in die USA, steht am Anfang und nun auch am Ende des US-Einsatzes in Afghanistan. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 half er Präsident George W. Bush, den Krieg gegen die radikalislamischen Taliban vorzubereiten; er wurde Botschafter in Kabul und in Bagdad, er stand für die Idee, diesen Ländern die Demokratie zu bringen.

Nun ist es Khalilzads Aufgabe, diese Idee im Dienst seines neuen Chefs abzuwickeln. Trump will nur eines: raus aus Afghanistan, raus aus Syrien. Er möchte bei der Präsidentschaftswahl 2020 wiedergewählt werden, und ein gewichtiges Argument dafür soll sein, dass er die US-Soldaten