"You aren't going to like what comes after America", hat der Sänger Leonard Cohen vor ein paar Jahren geschrieben, es wird euch nicht gefallen, was nach Amerika kommt. Nach Amerika – das heißt, nach dem Ende der von den USA dominierten Weltordnung, nachdem Amerika seine Verantwortung für die Welt aufgegeben hat, und es heißt: nachdem sich Europa nicht mehr auf die amerikanische Schutzgarantie verlassen kann. Wie wahr, es gefällt uns nicht. Die Welt nach Amerika ist chaotisch, beängstigend und gefährlich. Die größte Gefahr aber ist, dass wir das immer noch nicht wahrhaben wollen.

Denn die Welt nach Amerika ist die gegenwärtige Welt. Der Rückzug der USA aus Syrien und die Ankündigung, die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan deutlich zu reduzieren, sollten in Europa die letzten Illusionen darüber zerstört haben, dass die USA noch ein verlässlicher Partner sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass der erratische US-Präsident nicht plötzlich beschließt, seine Soldaten auch aus Polen zurückzubeordern.