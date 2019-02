Sein Buch, schreibt Kishore Mahbubani, sei ein Geschenk an den Westen. Das ist unverfroren. Das Buch, das er meint, umfasst 106 Seiten und trägt den Titel "Has the West Lost It?". Man könnte das so übersetzen: Hat der Westen verloren? Oder so: Hat der Westen den Verstand verloren? Dafür sollen wir dankbar sein?

Mahbubani meint das nicht ironisch, er meint das ernst. Er will dem Westen helfen, denn würden wir so weitermachen, würde es schlimm kommen, für uns, für die Welt. "Eine Provokation", nennt er sein Buch im Untertitel, aber es steckt auch eine Drohung darin. Ändert euch, sonst...

Kishore Mahbubani ist Professor für Public Policy an der National University in Singapur. Früher hat er sein Land als Botschafter bei den Vereinten Nationen vertreten. Zuletzt hat er sich länger in Shanghai aufgehalten. Sein kleines, wuchtiges Buch entwirft eine Weltordnung, in der nicht mehr der Westen dominiert, sondern China die Nummer eins ist.

Das darf nicht sein, findet Robert Kagan. Sein jüngstes Buch