Es geschah auf der Landstraße 19, nördlich von Macon, Georgia, hier lernte Dasha Fincher, Mutter eines Sohns und einer Tochter, das Justizsystem der Vereinigten Staaten von Amerika auf eine ganz unerwartete Weise kennen.

Fincher saß in einem weißen Toyota Corolla mit getönten Scheiben und war auf dem Weg zu ein paar Freunden, aber bis dorthin schaffte sie es nicht. Kurz vor der Einfahrt scherte ein Polizeiwagen hinter dem Toyota ein, die Beamten schalteten das Blaulicht an, ließen kurz die Sirene aufheulen, was in den USA bedeutet: rechts ranfahren.

Im Streifenwagen saßen zwei Polizisten, sie hatten den Toyota gestoppt, weil seine Scheiben verdächtig aussahen. Nach Meinung der Beamten waren sie zu dunkel, um legal zu sein. Als die beiden Autos auf dem Randstreifen parkten, stieg einer der Polizisten, sein Name ist Cody Maples, aus dem Wagen aus, ging zu Finchers Fahrzeug, bat um ihren Führerschein und gab ihren Namen, ihre Adresse über Funk durch.

Die Polizeizentrale meldete, der Führerschein