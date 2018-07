Die Quelle der Macht, der Mittelpunkt eines Weltreiches, in dem die Sonne nie untergeht – ist nur eine kleine Nische in einer Wand unter der Erde. Direkt daneben wurden einst ein paar Knochen und Goldfäden gefunden. Und deren Geschichte ist ebenso geheimnisvoll, so grausam und umstritten wie vieles, was die Herrscher dieses Reiches in den vergangenen fast 1700 Jahren taten.

Die Geschichte geht so: Nach der Auferstehung Jesu soll Petrus und den anderen Jüngern der Heilige Geist erschienen sein, und plötzlich konnten sie in vielen Sprachen reden. Das ist das Pfingstwunder – und die Jünger verstanden es offenbar als Auftrag, sich zu organisieren, in die Welt hinauszuziehen und den Menschen ihren Glauben zu predigen. Deshalb gilt Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, den Christen als der Moment, in dem die Gruppe der Apostel zum Kern einer Kirche wurde.

Den Oberapostel Petrus soll es auf seinen Wanderungen nach Rom verschlagen haben. Dort hatten die Kaiser Caligula und Nero im Feuchtgebiet Ager Vaticanus