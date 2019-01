Die Jahrhunderte, sie eilen dahin: Handelshäuser, Kirchen, Paläste schießen im Zeitraffer empor, hoppla, da ist auch schon die Rialtobrücke! Wir reisen durch Raum und Zeit.

Am Schieberegler navigiert Frédéric Kaplan, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, er fliegt per Computer durch die Baugeschichte Venedigs.

Das digitale Stadtmodell ist Teil eines großen Plans. Kaplans Leute haben dafür Dokumente und Daten über historische Bauten ausgewertet. Wann errichtet, wann zerstört, durch Abriss oder Feuersbrunst? Daraus entstand diese Simulation, noch in bescheidener Klötzchenoptik, das Unternehmen steht erst am Anfang. Umso ehrgeiziger ist sein Ziel: eine Geschichte der Stadt in bislang ungekannter Detailtiefe.

Möglichst jedes Haus soll erfasst werden mitsamt den Bewohnern, ihren Berufen, ihrer Steuerlast und ihren sozialen Netzwerken: Mit wem tauschten die Leute sich brieflich aus, was haben sie von wem gekauft oder geerbt, wem schuldeten sie Geld?

Das Projekt nennt sich