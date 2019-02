Am Straßenrand in La Guaira, einer Hafenstadt wenige Kilometer von Caracas entfernt, hat Juan Guaidó an diesem sonnigen Mittwochnachmittag die Oberhand. Etwa 50 Anhänger des neuen Stars der venezolanischen Politik haben sich im Schatten der Bäume versammelt und tragen handgemalte Transparente. "Guaidó Presidente" fordern sie, "Amnestie" für aufständische Militärs und "humanitäre Hilfe".

Auf der anderen Straßenseite stehen etwa 20 Unterstützer des Staatschefs Nicolás Maduro. Einige Dutzend schwarz uniformierte Polizisten sind mit Motorrädern aufgefahren, greifen aber nicht ein. Die Lage ist entspannt, von den "Colectivos", den motorisierten Schlägertrupps der Regierung, ist nichts zu sehen.

Guaidó hatte seine Anhänger aufgerufen, am Mittwoch und Samstag überall im Land auf die Straße zu gehen. In La Guaira hat er ein Heimspiel: Hier ist er aufgewachsen, hier kennt man ihn und seine große Familie seit Jahrzehnten.

Der Präsident der von der Opposition dominierten Nationalversammlung hat sich