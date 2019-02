Auf den ersten Blick verfügt José Patines über alle Statussymbole der Mittelschicht: Er wohnt in einem Apartment in einer gesicherten Wohnanlage in Guarenas, einer Vorstadt von Caracas. In der modernen Einbauküche prangt ein riesiger Gefrierschrank, vor der Haustür parkt ein schwarzer Chevrolet Blazer. "Alles, was wir haben, verdanken wir Hugo Chávez", sagt Patines.

Unter dem linkspopulistischen Präsidenten, der von 1999 an bis zu seinem Krebstod 2013 regierte, legte Patines einen bemerkenswerten Aufstieg hin für einen Nachfahren afrikanischer Sklaven, der sich einst als Motoboy mit Pizzen durch den Verkehr von Caracas quälte. Er wurde als Bote im Außenministerium angestellt, die sozialistische Regierung gewährte ihm einen vergünstigten Kredit für den Wohnungskauf. Seine Frau und er konnten ihre Kinder auf eine teure Schule schicken, als Beamte waren sie günstig krankenversichert, eine gute Rente schien garantiert.

Von Patines' Wohlstand ist heute nicht mehr viel übrig. Die Wohnung steht