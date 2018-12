Während in New York Diplomaten einen internationalen Migrationspakt aushandeln, machen in Europa die Rechtspopulisten gegen das Abkommen mobil. In Berlin erkennt niemand die Gefahr. Rekonstruktion eines Versagens. Von Nicola Abé, Melanie Amann, Christiane Hoffmann, Walter Mayr, Peter Müller, Dietmar Pieper, Jan Puhl, Christoph Schult