Herbert Diess hat in diesen Tagen einen schweren Stand. Er will VW wieder als den Erfolgskonzern inszenieren, der den Takt in der globalen Autobranche vorgibt. Mit straffer Führung, dicken Budgets und ehrgeizigen Zielen will er den Mitarbeitern neues Selbstvertrauen einimpfen und die Zukunftsthemen der Branche besetzen – E-Mobilität, autonomes Fahren, Vernetzung. All das gepaart mit einer neuen Kultur der Transparenz, so der Tenor einer Pressekonferenz, die der VW-Chef am vergangenen Mittwoch hielt.

Doch die Vergangenheit lässt Diess bei seiner Mission nicht los. Die Staatsanwälte in Braunschweig, München und Stuttgart haben die finale Phase in der strafrechtlichen Aufarbeitung der Dieselaffäre eingeläutet. Es wird also ernst für VW, Audi und Porsche sowie ihr Führungspersonal.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat den Beschuldigten Akteneinsicht in das Verfahren wegen Betrug mit manipulierten Abgaswerten gewährt. Es ist eine von zwei Untersuchungen, an denen die Behörde seit fast drei