Der Mann, der von einem Industriegebiet im badischen Bruchsal aus die zivile Luftfahrt aufmischen will, hat einen bunten Lebenslauf: Als Student betrieb Alexander Zosel einen Cocktail-Cateringservice, später eine Diskothek in Karlsruhe und eine DJ-Schule. Er hat einen MP3-Player erfunden, mit dem man Musikstücke mixen kann, und eine Nebelmaschine, die Logos und Muster erzeugt.

Das Neue hat ihn, den stämmigen Badener aus Ettlingen am Rand des Nordschwarzwalds, schon immer fasziniert. Zuletzt arbeitete er als Gleitschirmfluglehrer – bis ihn die Idee eines Bekannten reizte: eine Riesendrohne für den Personentransport, das wär's.

Was abwegig klingt, ist zu einer Geschäftsidee geworden, die immerhin so überzeugend zu sein scheint, dass zwei Konzerne wie Intel und Daimler Geld investieren. Man wolle die Mobilität "in die dritte Dimension bringen", sagt Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche.

Zosel selbst ist nicht weniger selbstbewusst, er sagt: "Wir wollen das 'Tempo' der Lüfte werden." Eine echte