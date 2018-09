SPIEGEL: Herr Buch, Sie sind heute ein gut bezahlter Manager. Gab es auch mal Zeiten, in denen Sie Ihre Miete zusammenkratzen mussten?

Buch: Ja, natürlich. Als Student hat man wenig Geld. In Aachen lebte ich in einer Einzimmerwohnung mit kleiner Küche. Die gehört heute übrigens der LEG, also einem Mitbewerber von uns.

SPIEGEL: Können Sie sich in die Situation eines Geringverdieners oder Rentners versetzen, dem Vonovia die Miete um 30 oder 40 Prozent erhöht, weil die Wohnung modernisiert wird?

Buch: Ja, selbstverständlich. Wir haben ein Härtefallmanagement, das greifen muss, wenn ein Mieter sich eine Wohnung dann nicht mehr leisten kann.