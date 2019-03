Matthias Gebauer, Valerie Höhne, Christiane Hoffmann, Martin Knobbe, Veit Medick, Peter Müller, Ralf Neukirch, Christoph Schult, Gerald Traufetter

Was es bedeutet, wenn Moral die Politik dominiert, kann zum Beispiel Thomas Müller erzählen. Er ist Chef der Hensoldt Holding GmbH, einem Rüstungskonzern mit Sitz in Taufkirchen bei München. Ein an sich gut laufendes Unternehmen mit weltweit 4400 Mitarbeitern, doch in letzter Zeit platzte das eine oder andere Geschäft. Gerade steht das mit Airbus Helicopters, einem Hersteller mit Sitz in der Provence, auf der Kippe.

In die 23 von Saudi-Arabien bestellten Hubschrauber hätten die Franzosen gern die Raketenwarnsysteme der Deutschen eingebaut. Doch Airbus Helicopters will wohl die Technik lieber bei Saab einkaufen. Der schwedische Hersteller erscheint den französischen Geschäftspartnern als zuverlässiger. Der Hensoldt GmbH droht ein zweistelliger Millionendeal zu platzen.

"Unsere Mitarbeiter verstehen die Welt nicht mehr", sagt Unternehmenschef Thomas