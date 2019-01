Waren die Kreuzzüge Notwehr?

Einige werden froh gewesen sein, nach tagelangen Beratungen in der Kathedrale von Clermont ein wenig an die frische Luft zu kommen. Andere mögen gefröstelt haben – schließlich kann es in der zentralfranzösischen Auvergne im Spätherbst recht kühl werden. Je nach Kenntnisstand dürften Hunderte versammelte Kirchenfürsten sowie Tausende Laien interessiert, aufgeregt oder sogar gespannt gewesen sein über das, was ihnen an diesem 27. November 1095, einem Dienstag, bevorstand.

Eine wichtige Rede zum Abschluss des elftägigen Konzils hatte Papst Urban II. vorab angekündigt. Dank sorgfältiger Vorbereitung und der Hilfe eifriger Propagandisten waren viel mehr Menschen zusammengeströmt, als die Kathedrale hätte aufnehmen können. Daher ergriff der etwa 60-Jährige das Wort auf einem nahen Feld.

Was genau der hochgewachsene Bartträger sagte, welcher rhetorischen Kniffe er sich bediente, ob er wirklich "Heulen, Stöhnen und Seufzen" einsetzte, wie es in einer der Quellen heißt – wir wissen es nicht genau.