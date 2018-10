Warum die Eritreer in Deutschland so zerstritten sind

Kibrom A. hatte drei Jahre lang Militär- und Arbeitsdienst geleistet, bis es ihm gelang zu fliehen. Drei Jahre, in denen er mehrmals in ein Zwangsarbeitslager gesteckt und dann gefoltert worden sei, so erzählt er es. Stundenlang hätten sie ihn an Armen und Beinen an eine Stange gekettet hängen lassen. Die Narben an seinen Unterschenkeln zeugen davon. Deutschland hat ihm und seiner Frau inzwischen politisches Asyl gewährt, die beiden leben mit ihren zwei Söhnen in einem Dorf bei Frankfurt, A. arbeitet in einer Druckerei.

Seit 2013 kamen 61.088 eritreische Asylbewerber nach Deutschland, mehr als aus jedem anderen afrikanischen Land. Sie treffen auf viele Landsleute, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren hierher geflüchtet waren – und die solche Geschichten wie jene von Kibrom A. nicht glauben. Weil es in ihrem Heimatland angeblich keine Menschenrechtsverletzungen gibt.