Jeden Sommer trifft sich die grüne Landtagsfraktion in Wiesbaden zum "Weihnachtsessen". Die Tradition stammt aus alten Spontizeiten, als die junge Ökopartei noch lustvoll mit Konventionen brach.

Vor gut zwei Wochen tafelten die Grünen auf der Terrasse des "Palast Hotel" und fühlten sich tatsächlich ein bisschen wie an Weihnachten. Kein Streit, kein Frust, bloß frohe Botschaften: Wenige Monate vor der Landtagswahl liegen die hessischen Grünen bei 14 Prozent in den Umfragen, die Mitgliederzahlen steigen wie in fast allen Landesverbänden der Partei.

Von einer "Aufbruchstimmung" sprachen Abgeordnete, die neuen Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck machten einen tollen Job. "Endlich mal ein Wahlkampf mit Rückenwind aus Berlin", lobte Tarek Al-Wazir, der in Hessen als Spitzenkandidat antritt.

Grüne im Glück: Die Verlierer der Bundestagswahl – abgesackt auf 8,9 Prozent, gescheitert auf dem Weg zu einem Jamaikabündnis – liegen bundesweit in den Umfragen bei 15 Prozent und damit nur