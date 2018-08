Warum die islamische Welt den Anschluss verlor

Alexander Flores studierte Soziologie, Germanistik, Arabistik und Islamwissenschaft an der Universität Münster. Er forschte und lehrte an den Universitäten Essen, Birzeit (Westjordanland), Erlangen, Hamburg, Berlin und Würzburg. Von 1995 bis 2014 war er Professor für Wirtschaftsarabistik an der Hochschule Bremen. Flores ist Autor vieler Bücher, darunter "Islam - Zivilisation oder Barbarei?".