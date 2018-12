Warum die SPD dem Untergang geweiht ist

Meine Mutter ist 1967 der SPD beigetreten, aus Begeisterung für Willy Brandt. Sie hat ihre Mitgliedschaft dort immer sehr ernst genommen, was heißt, dass ich früh lernte, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Warum es der SPD so schwerfiel, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten, wenn sie dieser moralisch so haushoch überlegen war, das war eine Frage, die mich schon als Kind beschäftigte. Die Antwort meiner Mutter lautete: Die Kräfte der Dunkelheit bedienten sich einer Reihe von Methoden, die sich eine Partei wie die SPD nie erlauben könne. Am Ende, das war die tröstliche Aussicht, würde das Gute dennoch obsiegen.

Es ist anders gekommen. Im Rückblick wird das Jahr 2018 den Moment markieren, an dem sich der Untergang der SPD ankündigte. Es gibt auch im Leben von Parteien einen Point of no Return, von dem an sich das Schicksal nicht mehr abwenden lässt, allen Anstrengungen zum Trotz.